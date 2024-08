Juventus, l'amichevole in famiglia trasmessa su tutti i social: l'iniziativa. E sulla maglia...

Un'esperienza completamente diversa dalle altre, conal centro della scena. Nella classica amichevole in famiglia, domani all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 18.30, il club bianconero ha deciso di innovare ed espandere "i suoi orizzonti di innovazione". Come? Reinventando il modello di broadcasting per un evento ben differente dagli altri.Il match si giocherà tra la Prima Squadra della Juve e la formazione Next Gen, sarà trasmessa come da prassi su DAZN e Sky Sport,

Per la prima volta, infatti, il match sarà trasmesso non solo sul canale YouTube ufficiale della Juventus, ma anche sui canali social di diversi content creator associati al Juventus Creator Lab. Questa mossa mira a garantire la massima visibilità dell'evento, raggiungendo fan di tutto il mondo. I quattro content creator scelti per questa iniziativa sono, ognuno con una piattaforma unica e un pubblico vasto. Celine Dept, una delle YouTuber più influenti a livello globale con oltre 50 milioni di follower, seguirà la partita dalla panchina della Prima Squadra e la trasmetterà in diretta sul suo canale YouTube, che vanta più di 34 milioni di iscritti. Adonias Fonseca, freestyler ufficiale, e la cantante americana TiaTia offriranno ai tifosi una prospettiva esclusiva a bordo campo, seguendo la partita dal vivo dietro i pali della porta. Fonseca trasmetterà la partita sul suo canale TikTok, mentre TiaTia sarà in diretta sul suo canale YouTube. Infine, Luca Campolunghi, creator italiano con oltre tre milioni di follower, avrà accesso esclusivo ai social media in Italia. E racconterà l'evento sul suo canale Twitch, direttamente dalla tribuna stampa dell'Allianz Stadium.

Questa innovativa copertura mediatica permetterà a un pubblico in continua crescita di unirsi ai tifosi presenti allo stadio, vivendo l'evento da ogni angolo del mondo con punti di vista unici e diversificati. Inoltre, per sottolineare l'importanza del Juventus Creator Lab e celebrare questa iniziativa,. Questo rappresenta un ulteriore passo avanti negli sforzi della Juventus di offrire un'esperienza sempre più coinvolgente e interattiva ai propri fan.