Juventus, anche Rugani e De Sciglio al JMedical: ecco perché e cosa può succedere adesso

Questa mattina al, oltre alla visite mediche per il nuovo acquisto Michele Di Gregorio, sono arrivati anche, per i tradizionali(palestra e piscina). Alle 11.30 è attesa invece la centrocampista, prelevata dall'Aston Villa e compagna di Douglas Luiz, anche lui passato dai Villans alla Juve.ed è alla ricerca di una squadra per la prossima stagione, non essendo considerato da Thiago Motta indispensabile per il progetto bianconero. De Sciglio inizierà il ritiro con i bianconeri, per poi valutare le offerte che eventualmente arriveranno da qui al 30 agosto, data di chiusura del mercato. Per lui, classe 1992, finora 117 presenze e 2 gol con la maglia della Juventus, con un bilancio di 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e una Supercoppa italiana.

ed è anche lui alla ricerca di una squadra per la prossima stagione, non essendo considerato da Thiago Motta indispensabile per il progetto bianconero. Rugani inizierà il ritiro con i bianconeri, per poi valutare le offerte che eventualmente arriveranno da qui al 30 agosto, data di chiusura del mercato. Rispetto a De Sciglio, Rugani ha più mercato. Per lui, classe 1994, finora 148 presenze e 11 gol con la maglia della Juventus, con un bilancio di 5 Scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe italiana.