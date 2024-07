Tuttosport - Juventus, Chiesa verso la Roma per finanziare Koopmeiners

AFP via Getty Images

Lanon si ferma più. Il calciomercato è iniziato da pochi giorni e il club bianconero continua a mettere a segno colpi. Dopo l'arrivo didall'Aston Villa e Khephrendal Nizza, Cristianonon ha alcuna intenzione di accontentarsi e sta facendo di tutto pur di affidare una squadra davvero competitiva al nuovo allenatore. Per completare il centrocampo, il direttore tecnico vuole provare a chiudere anche il colpo Teundall'Atalanta.- Per arrivare al centrocampista olandese di proprietà del club bergamasco, al momento, c'è solamente una strada. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la chiave si chiama Federicoalla. La cessione dell'esterno offensivo nella squadra giallorossa porterebbe, così, nelle case della Juve la giusta somma da destinare, poi, all'acquisto di

- Il contratto di Federicoscadrà nel 2025 e secondo lo stesso quotidiano citato in precedenza, l'agente del giocatore, Fali Ramadani, continua a mantenere vivi i contatti con la Roma, per trovare un accordo sull'ingaggio. L'offerta dei giallorossi, al momento, si aggira intorno aipiù 5 di bonus. Bisogna, però, trovare la quadra sul fronte ingaggio e il club della capitale spera che il classe 1997 possa accettare uno stipendio da 6 milioni di euro.- Qualora la Juve riuscisse a piazzare il colpo Chiesa alla Roma, entrerebbe in gioco, che andrebbe, così, all'assalto di Koopmeiners. L'Atalanta ha più volte fatto sapere che per lasciar partire l'olandese, bisognerà presentare un'offerta vicina ai. Stando a Tuttosport, però, la distanza tra i due club c'è e i bianconeri pensano ad una valutazione più bassa, intorno ai 40 milioni di euro.