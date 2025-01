Juventus, ancora super emergenza in difesa. Savona acciaccato, Cambiaso non recupera. E ora Motta...

AFP via Getty Images

Niente da fare: neanche per la prossima partita, Andreasarà a disposizione di. Anche oggi l'esterno mancino ha lavorato a parte, limitandosi a una seduta di fisioterapia, senza spingere in campo. Sarà allora ancora emergenza per l'allenatore, chee che aspetta ancora il rinforzo - il cosiddetto post Bremer - dal mercato.Non che ci sia una fila, semmai ci sono tappi pronti a tamponare situazioni. Oltre a Federico Gatti, a cui saranno richiesti gli straordinari, la sensazione è che più di Locatelli possa debuttare. L'ex Chelsea si sta allenando da martedì con la squadra e contro i toscani può trovare i primi minuti in questa stagione.

Sugli esterni, la Juve potrà essere però dal primo minuto a stelle e strisce. Timothye Westonpossono essere confermati dal primo minuto, complici pure i problemi di. L'esterno soffre di pubalgia e sarà gestito accuratamente nelle prossime settimane, anche per evitargli un'operazione che gli farebbe dare l'addio praticamente alla stagione.