Juventus, l'agente Mendes è a Torino: le ultime e i possibili affari VIDEO

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

. Non solo intorno al centro sportivo della Continassa, ma anche lato trattative di mercato, con i bianconeri che si stanno occupando di diversi affari sia per quanto riguarda l’entrata, sia dal punto delle vista delle uscite (come la cessione in prestito secco di Arthur Melo, direzione Spagna, più precisamente Girona, partito proprio quest’oggi. La Juventus, ricordiamo, parteciperà al pagamento dello stipendio).All’aeroporto di Caselle, tuttavia, i movimenti non per nulla terminati.nelle scorse settimane. Saranno giorni di grande movimento per la Juventus, ultime ore caldissime di mercato.Lo sappiamo, in passato, il noto procuratore portoghese, che ha nella lunga lista di assistiti anche Antonio Silva, ha portato avanti in prima persona i dialoghi con il Benfica per il difensore.Mendes ha proseguito nel lavoro per ammorbidire la posizione del Benfica e trovare una formula che possa avvicinare le parti, formula ancora non trovata e che ha portato i bianconeri a virare su altri obiettivi. Il Benfica non ha aperto all'offerta del prestito con diritto di riscatto e il giocatore ha anche una clausola da 100 milioni di euro, motivo che portano le richieste a elevarsi. Staremo a vedere se la presenza di Mendes cambierà le carte in tavola.