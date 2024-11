Juventus, assemblea degli azionisti: bilancio in rosso, ma il peggio alle spalle. Ferrero: "Siamo molto più della prima squadra"

In casa Juventus quella di oggi sarà una giornata importantissima con l'Assemblea degli Azionisti che si sta tenendo all'Allianz Stadium e che porterà all'approvazione di un bilancio, quello 2023-24, chiuso in forte perdita, ma che dovrebbe segnare il punto di fine di una crisi economica iniziata nel pre-covid. Oggi verranno annunciate le diverse strategie per il futuro. Ecco tutti i punti più importanti e le dichiarazioni di dirigenti e azionisti.L'adnel suo discoro di riepilogo dell'anno appena concluso ha anche citato il ritorno in Juventus della bandiera: "Giorgio è qui per fare una crescita manageriale all’interno della società, primo step importante id rapporti istituzionali legati allepolitiche del calcio a livello nazionale e internazionale. Sempre più queste tematiche sono significative, si giocano tante partite, c’è un tema di ricavi e diritti dei calciatori legati a queste competizioni. Sono tavoli che stanno diventando rilevanti a livello internazionale. Noi saremo presenti e Giorgio darà il suo contributo".

Il presidenteha aperto i lavoro con un discorso introduttivo importantissimo: "Non volevo fare un discorso introduttivo, volevo fare due parole veloci su cos’è la Juventus. Sono arrivato da un anno, è la mia seconda assemblea e ho scoperto una realtà che non conoscevo. Noi qui abbiamo presente tutti cos’è la prima squadra, la squadra che gioca e vince e tutti conosciamo. In realtà la Juve è davvero molto di più, ha 22 squadre, ha e lavorano 650 atleti, sulle 22 squadre c’è la Next Gen, la Juventus One con ragazzi disagiati, più tutte le under. Dai 7 ai 20 anni abbiamo squadre giovanili in tutte le fasce. L’ultima partita che abbiamo giocato a Lille e c’era anche l’Under 19, io ero lì ed è stato un bellissimo spettacolo e anche questa è Juve. Abbiamo una squadra femminile fortissima, ma ci sono anche le Under e questi sono i settori dove lavora la Juve. Abbiamo 75 Academy in giro per il mondo. Questo è un flash di quello che è la Juventus. Andando avanti abbiamo la Juve sui social media, siamo il primo brand in Italia come followers, 180 milioni. Il creator lab fornisce il materiale a questi social media, abbiamo creato una struttura dove si creano i contenuti e questo ha portato anche a dei cortometraggi. All’interno della Juve c’è questa piccola società che ha cominciato ad uscire dall’ambito stretto, il documentario di Fagioli è stato presentato al Festival di Venezia. La Juventus è molto presente anche nel sociale, non solo nello sport e questo lo vedete tutti i giorni".

- Approvazione del bilancio di esercizio al 30 giugno 2024

- Rinnovo del Collegio Sindacale

- Approvazione di un piano di compensi basati su strumenti finanziari

- Approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

- Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Nella parte straordinaria, è all'ordine del giorno una proposta di modifica dello Statuto sociale che introduce la possibilità di partecipare e votare in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, secondo l'articolo 135-undecies del TUF.