Juventus-Benfica pronostico e quote, quale sarà il risultato esatto? Il parere dei bookies

Pronostico Juventus-Benfica: confronto quote e il parere dei bookies

La Juventus di Motta arriva dopo la sconfitta di Napoli che, inevitabilmente, lascia strascichi importanti dal punto di vista mentale. Difficile capire come verrà approcciata questa gara visto che l’andamento dei bianconeri è più che altalenante. Vedo un pareggio tra Juve e Benfica. Andrea Stefanetti

Prima di condividere il mio pronostico e analizzare il parere dei bookies nelle quote risultato esatto, vi invito a dare un'occhiata alla Ecco invece le quote di Juve-Benfica di diversi operatori: La Juve è reduce dal deludente pareggio contro il Brugge e dalla prima sconfitta in campionato contro il Napoli. Il Benfica invece, arriva dalla sconfitta in Champions per 5-4 contro il Barcellona. Sarà l'ultima gara della fase a gironi di Champions League, una sfida decisiva che potrebbe cambiare radicalmente il destino di Juventus e Benfica. I bianconeri devono ottenere un risultato positivo per sperare in un accoppiamento più favorevole nei playoff, mentre il Benfica punta alla vittoria per consolidare la propria posizione tra le prime 24 squadre del torneo.

Quale sarà il risultato esatto di Juve-Benfica? Il parere dei bookies

La Juventus ha perso 17 punti da situazioni di vantaggio. Sintomo di come i ragazzi di Motta siano deboli nella tenuta mentale. In questo ultimo match di UCL, i bianconeri si trovano di fronte ad una sfida che potrebbe risultare decisiva per il prosieguo del cammino europeo. Per questo motivo, il pareggio sembra essere il risultato più probabile.Troviamo la quota di questo punteggio su Snai a 6.25, 5.75 su Goldbet e 6.15 su Betsson.

Juventus-Benfica: i precedenti

Juve Benfica: le probabili formazioni

Storicamente, la Juventus è riuscita a vincere solo una partita in campo europeo contro i portoghesi. Nelle 8 partite, infatti, il Benfica ne ha vinte 6 e in solo un’occasione la sfida è terminata in parità. Nell’ultimo incontro al ‘Da Luz’, i bianconeri sono stati sconfitti per 4-3.

Ecco le probabili scelte dei due tecnici in vista della sfida valida per l'ottavo turno della fase campionato di Champions:

Juventus (4-2-3-1): Perin, Savona, Gatti, Kalulu, McKennie, Locatelli, Thuram, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Vlahovic.

Benfica (4-3-3): Trubin; Araujo, Otamendi, Silva, Bah; Kokcu, Florentino, Aursnes; Di Maria, Pavlidis, Akturkoglu.

Dove vedere il match in streaming e in diretta tv

La sfida tra Juventus e Benfica sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, garantendo agli appassionati un'ampia copertura dell'evento. Gli abbonati Sky potranno seguire l'incontro sintonizzandosi su Sky Sport Uno (canale 201) o su Sky Sport (canale 252).