Juventus-Bologna, perché Kalulu non è stato espulso: l'audio tra arbitro e VAR

Weekend di polemiche per gli arbitri in Serie A e tra i temi più discussi c'è ladiinAl 23' di gioco, il difensore bianconero toccalanciato a rete, l'attaccante rossoblù cade a terra davanti a Mattia Perin ma l'arbitro Marchetti non fischia fallo. Il Bologna protesta, invocando la punizione e l'espulsione di Kalulu per chiara occasione da rete, ma la decisione del direttore di gara non cambia. Perché il francese non è stato sanzionato e il VAR non è intervenuto?Nel corso di Open VAR su DAZN viene pubblicato l'audio tra l'arbitro Marchetti e la Sala VAR, dove si trovano Mariani e Di Paolo, e il dirigente dell'AIAcommenta l'accaduto.

- "Possibile Dogso. Fallo c'è, dobbiamo capire il pallone. Stiamo valutando uuna cosa, il possesso del pallone. Altri difensori non ce ne sono. Non ha ancora il controllo e non può averlo, il pallone è laterale e gli rimbalza velocemente davanti. Non ci può arrivare sul pallone. Il portiere è in uscita e il giocatore non può controllare il pallone. Check completato".- Dino Tommasi: "Ci sono tre criteri su quattro, distanza dalla porta, difendenti e la direzione dell'azione, ma manca il possesso effettivo del pallone. L'errore dell'arbitro è che mancano fallo e ammonizione se ipotizziamo che Odgaard possa andare a contendere il pallone a Perin. Non c'è Dogso, il VAR non poteva intervenire".