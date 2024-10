Juventus, Bremer è arrivato al J Medical per gli esami

La Juventus archivia la trasferta di Champions a Lipsia con tre punti grazie alla vittoria per 3-2 contro i tedeschi: a decidere la gara è stato il gol di Francisco Conceiçao che ha regalato la vittoria alla squadra di Motta rimasta in dieci nella ripresa per l'espulsione di Di Gregorio.- Non c'è grande ottimismo sulle condizioni di Bremer, che dopo cinque minuti dall'inizio di Lipsia-Juventus si fa male durante un corpo a corpo con Openda: il difensore brasiliano stava correndo per inseguire l'attaccante avversario, ma durante la corsacon il giocatore costretto ad abbandonare il campo dopo l'intervento dello staff medico (foto Amazon Video); al suo posto è entrato Gatti.

- Passano appena una manciata di minuti e tac, infortunio anche per Nico Gonzalez: è il 12' quando l'attaccante argentino è. Al posto dell'ex giocatore della Fiorentina è entrato Francisco Conceiçao, decisivo per la vittoria con il gol segnato a pochi minuti dal fischio finale con un piattone sinistro dopo aver saltato un avversario con una magia in area.