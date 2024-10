AFP via Getty Images

Laha battuto ilper 3 a 2: queste le parole dia Prime nel post partita del secondo turno di Champions League."Abbiamo giocato bene, qualche volta degli sbagli tecnici, dettagli, passaggi fatti bene che permettono di andare avanti. Nel secondo tempo meglio anche in dieci, abbiamo cercato di giocare bene a calcio e- "Ho visto dal primo minuto ladella squadra perché potevamo fargli male.Abbiamo fatto bene fino all'ultimo minuto. Ho visto coraggio da parte dei ragazzi, erano convinti di andare in avanti per far male agli avversari. Anche con un uomo in meno, la sensazione era quella lì e alloraL’abbiamo fatto bene fino all’ultimo minuto”.

- "Dobbiamo capire bene, fare esami per capire la lesione che possono avere Bremer e Nico Gonzalez.Troppo presto per saperlo, abbiamo fatto due belle partite contro squadre che giocano. Adesso pensiamo al. Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare bene, andare avanti, abbiamo tanta qualità e nel secondo tempo la convinzione si è vista di più".