Juventus-Cabal: il rimborso Fifa per l'infortunio rallenta il mercato. La cifra e quando arriverà

L'emergenza difensiva dellacontinua ad allargarsi. L'infortunio diaveva già fatto preoccupare e non poco sia Thiago Motta che Cristiano Giuntoli, immediatamente messosi alla ricerca di un budget, anche minimo, per poter investire nel mercato di gennaio alla ricerca di un sostituto, ma ora il nuovo ko, con la stessa diagnosi diapre una ferita che difficilmente di potrà colmare. Sì perché con un bilancio appena chiuso in forte negatività e con l'obiettivo in questo 2024/25 di iniziare un percorso importantissimo di risanamento, trovare la forza economica per sostenere non uno, ma due acquisti nel reparto sarà complicato anche perché fra le "beffe" regolamentari c'è anche la voce che porta al rimborso che la Fifa dovrà dare ai bianconeri per l'infortunio subito dall'ex-Verona in nazionale.

Perché beffa? Partiamo dal presupposto che quando un giocatore va in Nazionale è coperto ormai da tempo da un'assicurazione che la Fifa ha sottoscritto a livello mondiale e che risarcisce i club proprietari dei cartellini in caso di infortuni gravi. Quello di Cabal, rottura del legamento crociato che dovrà essere operato nei prossimi giorni (quando il ginocchio si sgonfierà) rientra al 100% in questa casistica quindi sì, la Juventus avrà il suo rimborso.Le cifre si calcolano in base all'ingagghio del giocatore, che per Cabal è di 2,5 milioni di euro lordi, e considerando una franchigia di un mese e la data del ritorno in campo, che per il brasiliano dovrebbe essere previsto intorno ai primi di agosto del 2025. In totale, secondo TuttosportE allora perché beffa? Perché proprio la data del ritorno in campo fa fede in questo senso per il risarcimento del Club Protection Programme.In sostanza l'incasso avverrà soltanto a stagione conclusa e. L'incasso, va detto, è certo, e le formule per poter eventualmente anticipare il credito ci sono, ma sono strumenti extra che la Juventus dovrà, se lo vorrà, mettere autonomamente in campo per poter intervenire subito sul mercato.