Juventus, ufficiale: confermata la rottura del crociato per Cabal

I timori dellasono stati confermati. Nella giornata di oggi Juanè stato sottoposto, presso il J|medical, ad approfondimenti diagnostici che hanno evidenziatoNei prossimi giorni, come comunicato dal club, l’exsarà sottoposto aDifficile stabilire con precisione quanto resterà fuori ma è appurato che la sua assenza sarà lunga e che la stagione per lui è di fatti compromessa.Cabal era rientrato mercoledì sera a Torino e giovedì ha quindiIl 23enne colombiano si è. Questo il comunicato ufficiale che era stato diramato dalla federazione sudamericana.

"Juan David Cabal lascia il ritiro della Nazionale maggiore colombiana. Lo staff tecnico della Nazionale maggiore colombiana informa che il giocatore Juan David Cabal, della Juventus, non potrà restare nel ritiro per le partite contro Uruguay ed Ecuador, corrispondenti alle date 11 e 12 delle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA 2026. Questo perché, durante l'allenamento di ieri, ha subito un infortunio al ginocchio che gli impedisce di essere in forma per affrontare gli impegni sopracitati. L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo di giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il suo ritorno all'attività sportiva".

Fin dal principio, le condizioni dihanno destatoe il timore della rottura del crociato si è poi confermato. Niente sfidaper lui che pure era stato convocato per le qualificazioni ai prossimi Mondiali ma lo stop sarà molto lungo.Una tegola, l’ennesima per la squadra diche già deve fare i conti con lo stesso tipo di infortunio che ha messo ko anche Gleison. Cabal potrebbe dunque ritornare a calcare i campi di calcio direttamente nella prossima annata, lasciando un vuoto da colmare nella difesa bianconera. A oggi in rosa sono rimasti in pochi: Danilo, Gatti, Kalulu, con Savona, Cambiaso e Rouhi a completare il reparto come esterni. La notizia poterà ancor di più la società ea scandagliare il mercato per