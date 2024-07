Juventus, caccia al vice-Vlahovic: da Raspadori ad Abraham, le idee per l'attacco bianconero

Getty Images

Si muove il mercato della, che in questa prima parte di finestra estiva ha un posto d'onore tra le squadre più attive in entrata. Se a centrocampo la situazione è già più che avviata, con due colpi già ufficializzati, la strategia per l'attacco si inizia a delineare. In uscita i bianconeri hanno già salutato Moise Kean, partito in direzione Fiorentina, e ora studiano le prossime mosse, con gli occhi puntati sulle rose delle altre big di Serie A.Uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di, profilo delche dalla sua parte avrebbe l'affinità con il gioco di Thiago Motta e che in Campania ha trovato. Una suggestione che però deve scontrarsi con la rivoluzione del progetto tecnico Napoli portata avanti da De Laurentiis con la scelta di Antonio Conte. E' infatti proprio l'arrivo di Conte a rimettere in discussione la posizione di Raspadori: il tecnico leccese appare infattie valorizzandolo con un impiego più assiduo rispetto a quello avuto finora. Una condizione che incontra anche il favore della proprietà partenopea, che considerandoha in mente per lui un ruolo centrale nel progetto. Motivo per cui in sede di firma ha predisposto per lui un

Più defilata quindi l'idea Raspadori per la Juventus e il motivo non va individuato solo nelle alte valutazioni del Napoli, ma anche nella stessa. Un vice-Vlahovc andrà individuato, ma prima bisognerà passare attraverso la, con l'obiettivo di far spazio in rosa a un nuovo acquisto, liberandosi anche deipercepiti dal polacco. I grandi investimenti la Juventus li sta facendo a centrocampo: 25 milioni più Iling-Junior e Barrenechea per Douglas Luiz, 20 milioni per Képhren Thuram e l'investimento destinato al terzo centrocampista. E così è ipotizzabile che, una volta sistemato Milik, la Juve pensi a

Un nome che stuzzica è quello di, reduce dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultima stagione e deciso a tornare ad esprimersi all'altezza della sua prima stagione alla Roma (29 gol in tutte le competizioni).e questo può sicuramente giocare a favore della Juve. Una possibile partenza che però, in assenza di proposte di rinnovo, dovrà passare da una, vista la scadenza del contratto fissata al 2026. E' chiaro che però, anche in caso di mancato via libera al prestito da parte dei Friedkin, un'eventuale investimento della Juve per l'inglese toccherebbe

Da battere, ci sarebbe, poi, anche la, che negli ultimi giorni ha avviato i contatti per sondare la disponibilità del giocatore al trasferimento, incontrando una sostanziale apertura.