Ex Juventus ed Inter, Felipe Melo annuncia il ritiro: "Farò l'allenatore ma prima ho un ultimo obiettivo"

– e proiettato verso i 42 –, che si terrà negli Stati Uniti tra giugno e luglio del 2025,Ad annunciarlo è stato il classe 1983, attraverso il suo profilo Instagram: “Ho un contatto con il Fluminense che scade questo dicembre. Spero che si possa prolungare, il mio obiettivo per concludere la carriera è il Mondiale per Club.di calcio”.Il Fluminense, club nel quale Felipe Melo milita dal gennaio 2022, al termine dell'esperienza al Palmeiras, ha conquistato il diritto di prendere parte alla nuova versione del Mondiale per club a 32 squadre voluta dalla Fifa conquistando l'ultima edizione di Copa Libertadores.sul piano del rendimento individuale, condizionato anche da una squadra in evidente crisi di identità: 78 gare, 4 reti e poi il passaggio in Turchia al Galatasaray.Nell'estate 2015, complice il ritorno all'di Roberto Mancini – che lo aveva allenato al Galatasaray – si rende protagonista della terza avventura nel calcio italiano ed è la formazione nerazzurra ad(38 partite, un gol) e nel 2017 è il momento di tornare in Brasile, dove lo accoglie il Palmeiras. Nato centrocampista, nelle ultime stagioni si è reinventato come difensore centrale, posizione che sta occupando con continuità al Fluminense. Ultima probabile tappa di una carriera tra alti e bassi, ma sempre in prima fila anche per alcuni comportamenti sopra le righe. Ora, a 41 anni e mezzo, chiede un palcoscenico per la sua ultima recita: il rinnovo, il Mondiale per club e poi l'addio per iniziare una nuova carriera. Questa volta dalla panchina.