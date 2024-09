Juventus, che goal Afena Gyan! Subito in prima squadra? Le parole di Montero, il metodo di Thiago Motta

nella sua finora brevissima carriera non ha segnato molto (6 goal in 59 partite ufficiali), ma con la maglia dellail classe 2003 ghanese. Alla Juventus Next Gen di Paolo Montero non è bastato per evitare la sconfitta per 3-1 in casa contro il Catania, ma per Gyan si è trattato di un bel biglietto da visita: oltre al gol, ha causato anche l'espulsione del catanese Ierardi.Ricordiamo che, a sorpresa, al fotofinish della sessione di mercato estiva."Felix Afena-Gyan è un nuovo giocatore della Juventus. Arriva in prestito per una stagione dalla Cremonese, per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo a disposizione di Paolo Montero. Il curriculum parla per lui. Felix, classe 2003, ha già totalizzato 48 presenze tra Serie A (40) e Coppa Italia (8), tutte tra Roma prima e Cremonese poi. A queste se ne aggiungono tre in campo europeo, in Conference League nello specifico, nella stagione 2021/2022 con la formazione giallorossa, prima del suo passaggio in Lombardia, a Cremona per l'appunto. Afena-Gyan si è trasferito a titolo definitivo alla Cremonese nell'agosto del 2022 e con i grigiorossi ha avuto modo di giocare sia nel massimo campionato italiano che in Serie B. Esperienze utili nel suo percorso di crescita. Esperienze che gli hanno permesso di maturare stagione dopo stagione e ora è pronto per questa nuova avventura. Benvenuto alla Juventus, Felix!".

, in questi termini: "Simpatico e allegro, speriamo che contagi in un calcio così serio, bisogna n po' rilassarsi, ci sono cose più importanti nella vita per prenderla così seriamente. Bisogna avere la responsabilità giusta per dove siamo, sappiamo qual è il progetto, il nostro lavoro è farli crescere.(ndr, sorridendo)"., ma come abbiamo visto in questo avvio di stagione, e i casi di Samuel Mbangula, Nicolò Savona, Jonas Rouhi e Lorenzo Anghelé sono lì a dimostrare il. Per cui, se nel corso della stagione Gyan farà grandi cose con la Next Gen,