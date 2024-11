Juventus, chi finanzia il mercato di gennaio? Da Fagioli a Mbangula, le possibili cessioni

Laè ormai da diverse settimane in emergenza continua e Thiago Motta guarda al prossimo mercato di gennaio con la grande speranza che la società, guidata dal direttore dell'area sportriesca nell'impresa non solo di sostituire gli infortunati di lunghissimo corso come Juane soprattutto Gleison, ma che riesca anchedella rosa che sono emerse, lentamente e inesorabilmente, da inizio stagione.Impresa, sì, perché ad oggi, e come ribadito in diverse occasioni,e intervenire sul mercato, un po' come già successo in estate, è tutt'altro che ampio e, anzi,. Come si può quindi pensare non solo a uno, ma addirittura a due o tre rinforzi di livello da trovare sul mercato di gennaio senza disponibilità economica?

La prima e principale risposta a questo quesito è quella di provare a sfruttare prestiti e operazioni su giocatori svincolati o svincolabili.attraverso cessioni di giocatori attualmente in rosa, o addirittura sfruttandoli in eventuali operazioni in scambio più o meno secco. In sostanza la Juventus può mettere sul mercato diversi giocatori per fare cassa. Ecco quali sono