Il futuro di Massimiliano Allegri è tutto da scrivere. Dopo l’addio turbolento alla Juventus, con il caos nel post gara della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, il tecnico livornese non ha ancora scelto dove ripartire con una nuova avventura., agente storico di Allegri e uomo di fiducia dell’allenatore toscano, ha parlato proprio del suo assistito tra la fine della storia con la Juve e il futuro in un’intervista rilasciata a Fulvio Collovati."La rosa delle ultime stagioni della Juve non era perfetta come si voleva far credere, altrimenti non avrebbero fatto questo mercato questa estate. Secondo me c’era semplicemente un organico che non poteva consentire di fare tanto di più."

Abbiamo visto i casi che hanno travolto la società e tutti i cambiamenti seguenti. Io ho visto in questi ultimi 2 mesi uscire dalla Juve personaggi di valore assoluto. Personaggi che hanno creato questo settore giovani, la Next Gen. C’è stato secondo me un avvicendamento molto forzato che secondo me ha delle origini diverse, che poggiano sulle volontà di una proprietà di cambiare completamente la fisionomia di una società. Ci sono arrivi molto importanti, c’è un nuovo allenatore che deve confermarsi, nuovi giocatori."

"Quando Allegri ha fatto la scelta di non andare al Real Madrid ha fatto una scelta di cuore, perché sapeva che alla Juve avrebbe guadagnato in quattro anni meno di quanto guadagnava in tre anni lì. Doveva rifondare un organico ma non c’erano le risorse per poterlo fare. Non si è mai pentito di non aver firmato con il Real"."Allegri cerca un progetto interessante per allenare con le sue caratteristiche, le sue convinzioni che sono chiare a tutte. Credo che qualcosa abbia dimostrato in questi anni, ama il suo mestiere e aspetterà un progetto importante".

"Molte persone si sono inventate una professione con le critiche ad Allegri. Ci sono personaggi di media caratura che nell’offesa ad Allegri e nelle critiche ad Allegri hanno trovato una popolarità che forse altrimenti non avrebbero trovato. Lo giustifico perché ognuno deve sbarcare il lunario come sa e come può"