La Stampa - Juventus e Fiorentina, nuovo asse di mercato: il punto su McKennie e Rugani

VIA PURE RUGANI?

Meno impellente ma comunque da monitorare è pure la situazione relativa a Daniele Rugani. Legato alla Juventus fino al 2025, il centrale classe ‘94 rischia di essere ancora più chiuso a livello di spazi col probabile arrivo dalla Francia di Jean-Clair Todibo, per il quale Giuntoli è in pressing da settimane col Nizza con l’obiettivo di strappare il sì definitivo ad un prestito con obbligo di riscatto - nell’ordine dei 30 milioni di euro - a stretto giro di posta. Sull’ex Empoli c’è pure il Bologna, che ha incontrato il suo agente Davide Torchia nel centro sportivo di Casteldebole e rimane in attesa di una risposta da Mats Hummels. Restiamo nel campo dei contatti preliminari ma, dopo l’operazione Kean - trasferitosi in viola per 18 milioni di euro complessivi - e i precedenti storici di Chiesa, Vlahovic e Arthur (per rimanere a quelli più recenti e chiacchierati), sull’asse Firenze-Torino potrebbe nascere un nuovo asse di mercato.