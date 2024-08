Juventus, Chiesa cambia il mercato: le cifre dell’offerta in arrivo, quanti esterni arriveranno ora

Una telenovela di questo mercato potrebbe aver preso la strada giusta, o meglio in questo caso, la rambla.Dalla Spagna sono sicuri, sarà lui l’esterno tanto richiesto da, dopo i tentativi andati a vuoto per. La prudenza però è d’obbligo soprattutto per un giocatore la cui estate è stata tribolata a partire dall’esperienza con lafino all’essere messo fuori rosa dalla nuovadiUn colpo di coda è sempre dietro l’angolo ma, a poco più di una settimana dalla fine della sessione estiva, l’ex viola ha poche offerte tra le mani e, anzi, quella in arrivo dalla Catalogna potrebbe essere una sorta ditirato a lui e al suo attuale club.

Oggi è in programma unServe trovare un’intesa sullo, il nodo più intricato da sciogliere, prima di sedersi a parlare con la Juve: si preannunciano quindi ore bollenti eSul fronte ingaggio, la situazione è chiara. Chiesa guadagnae, per rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, avrebbe chiesto almeno un milione in più. Troppo. Secondo quanto riporta Sport però al Barcellona avrebbe fatto intendere di essere pronto anche a ridurselo, fino a 4,5 milioni, un chiaro segnale di come voglia spingere per la buona riuscita dell’affare.

Affinché però si arrivi a dama, serve, cosa che pare possa essere ancora più semplice. Partita da una richiesta di, la Juve ha abbassato e sta abbassando la cifra che serve per prendere il classe 1997. Il prezzo giusto potrebbe essere ora ancheil minimo che serve per scongiurare la minusvalenza del giocatore comprato a peso d’oro dalla Fiorentina ma il cui prezzo ormai si è quasi ammortizzato. Il club ha capito che occorree soprattuttocon lo spauracchioche incombe.

La cessione di Chiesa potrebbedella Juve in avanti e, anzi, incentivarlo. Se infatti le richieste di Thiago Motta a Giuntoli comprendevanocon l’addio al figlio di Enrico e quello, eventuale, a, altro epurato di lusso, si aprirebbero nuovi slot in avanti. InsommaIl piano era di comprarne uno con un grosso investimento (il maggior candidato a questo ruolo) e prenderne un altro ine valutarlo poi durante la stagione per decidere il da farsi tra un anno. Con un reparto più vuoto però il club potrebbe cambiare ancora strategia e portare altre forze fresche nel motore di una squadra partita già a razzo.