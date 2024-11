Juventus, Nico Gonzalez: quante volte si è infortunato da quando è in Italia, quando torna e perché serve a Motta

TUTTI GLI STOP PER INFORTUNIO

Finora Nico Gonzalez ha saltato 8 partite per infortunio in questa prima parte della sua prima stagione con la Juventus (Gonzalez ha un contratto fino al 2029 a 3,6 milioni di euro di ingaggio a stagione). In totale, da agosto a oggi, Gonzalez su 16 partite ne ha saltate 8 per infortunio, 2 perché non è stato convocato (le prime due, con Como e Verona), e ne ha giocate 6.

Vediamo infine quante partite Nico Gonzalez ha saltato per infortunio da quando gioca in Italia (stagione 2021-22) ad oggi.

Fiorentina 2021-22: 39 presenze e 8 goal, 3 partite saltate per Covid.

Fiorentina 2022-23: 42 presenze e 14 goal, 13 partite saltate per infortunio. In più, tutti i Mondiali (novembre-dicembre) saltati per infortunio al bicipite femorale.

Fiorentina 2023-24: 44 presenze, 16 goal, 8 partite saltate per infortunio.

Juventus 2024-25: finora 6 presenze e 1 goal, 8 partite saltate per infortunio.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui