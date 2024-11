Juventus, il titolo risale in Borsa: mai così bene da oltre un anno

un' ora fa

Per la Juventus le buone notizie dalla Borsa erano arrivate già giovedì, dopo l'approvazione del bilancio con un rosso da 199,2 milioni di euro ma anche una riduzione del debito a 242 milioni. Ora continua la risalita del titolo della Juventus, che in Borsa viaggia oltre 3 euro per azione per la prima volta dal settembre 2023.



In particolare oggi, in avvio di seduta, il titolo guadagna oltre il 3% a 3,09 euro per azione, con una crescita negli ultimi giorni pari al 22% considerando la chiusura di mercoledì scorso a 2,4520 euro, come riporta IlBianconero.com. La capitalizzazione del club bianconero è così salita a quota 1,14 miliardi. Il mercato, insomma, sembra aver risentito positivamente sia delle novità derivate dall'Assemblea degli Azionisti sia dei risultati ottenuti sul campo dalla Juve, che in Borsa non andava così bene da oltre un anno.