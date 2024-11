Getty Images

Juventus, Conceicao: "Peccato per il gol, era lì. Spero di farlo alla prossima"

26 minuti fa



L'ala della Juventus, Francisco Conceiçao, è stato premiato dalla UEFA come migliore in campo nella sfida tra i suoi e l'Aston Villa. Intervistato da Amazon Prime Video, ecco cos'ha detto il portoghese.



L'ANALISI - "Ho fatto una buona partita, mi è mancato solo il gol, ma bella prestazione di squadra. Nelle prossime partite dobbiamo fare di tutto per vincere. Era lì quel gol, non è entrato per poco e avrebbe fatto la differenza".



VERSO IL CITY - "Spero di segnare alla prossima, sarebbe importante fare punti e andare avanti in Champions".