Juventus, contro chi giocherà la squadra di Thiago Motta: tutte le amichevoli in programma

2 ore fa

La Juventus scalda i motori. Il nuovo allenatore Thiago Motta non è ancora stato presentato ma il suo primo giorno di scuola sarà intorno al 10 luglio, quando è previsto l'avvio del ritiro che porterà alla nuova stagione.



SI CAMBIA - A differenza degli scorsi anni, i bianconeri non faranno tournée americane e lavoreranno una settimana a Herzogenaurach, in Germania, tra il 20 e il 26 luglio. Giocheranno poi quattro amichevoli: la prima è prevista per il 26 luglio, proprio in Germania, contro il Norimberga.



IN ITALIA - Come scrive La Gazzetta dello Sport, tornata in Italia, la Juve sarà quindi allo Stadio Adriatico di Pescara, il 3 agosto per sfidare il Brest. Il 6 agosto, all’Allianz Stadium di Torino, ecco un allenamento a porte aperte insieme a una selezione di giocatori della Next Gen e della formazione Primavera. A chiudere, a Goteborg, in Svezia, l’11 dello stesso mese, Motta se la vedrà contro l’Atletico Madrid.