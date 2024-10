Juventus, da quanto tempo Danilo non gioca titolare?

, nella terza giornata di. Il brasiliano, classe 1991 e capitano dei bianconeri,. Nelle altre partite stagionali, Danilo è subentrato dalla panchina con Verona (giocando 5 minuti), Cagliari (20 minuti), Lazio (17 minuti) e PSV Eindhoven (33 minuti). Danilo è rimasto seduto in panchina per tutti i 90 minuti con Como, Roma, Empoli, Napoli e RB Lipsia. In totale, quindi, 5 presenze in 10 partite ufficiali, con 165 minuti giocati (132 in campionato e 33 in Champions League).

JUVENTUS (4-1-4-1): Perin; Savona, Danilo, Kalulu, Cabal; Fagioli; Coincecao, McKennie, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rounault, Chabot, Mittelstadt; Karazo, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. Hoeness.