Juventus, da sosta a sosta: Lazio senza mezza squadra, l'Inter, due sfide senza precedenti e il gioiello David in mostra

Gianluca Minchiotti

10 minuti fa



Dopo la sosta per le nazionali, la Juventus affronterà un mini-ciclo di sette partite ravvicinate, fino alla successiva sosta per le nazionali prevista a metà novembre. La squadra di Thiago Motta arriva ad affrontare questo piccolo tour de force forte dei 6 punti conquistati nelle prime due giornate di Champions League, grazie alle vittorie con PSV e Lipsia, e con il terzo posto in classifica di Serie A a quota 13 punti, alle spalle di Napoli e Inter, e in coabitazione con Udinese e Lazio.