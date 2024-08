Quanto ha pagato la Juventus Conceiçao

Prima Nico Gonzalez, poi. Negli ultimi giorni di mercato la Juventus ha piazzato un colpo dopo l'altro cambiando completamente volto sulle fasce. La dirigenza ha accontentato Thiago Motta che voleva almeno due esterni offensivi tra i nuovi acquisti, se per l'argentino è stato fatto un investimento importante - 38 milioni tra prestito, obbligo di riscatto e bonus - il giocatore del Porto è arrivato in prestito secco a costi più contenuti.- La Juventus per Conceiçaoche garantisce ai bianconeri di avere a disposizione l'attaccante portoghese per tutto il 2024/25. I due club hanno trovato l'intesa totale sulla base di un prestito senza nessun tipo di vincolo, negli accordi non è previsto né un diritto di riscatto né l'obbligo.

- Conceiçao arriva da una stagione giocata con la maglia del Porto allenato dal padre Sergio col quale. Dopo la stagione con il Porto è stato convocato dal ct del Portogallo Roberto Martinez per l'Europeo: Francisco ha fatto 4 presenze su 5 partite della nazionale (fuori ai quarti), segnando il gol-vittoria contro la Repubblica Ceca al 90'.