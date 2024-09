Juventus, Danilo ai margini: la verità sul rinnovo automatico 'alla Alex Sandro'

OBIETTIVO 50% + 1

E poi c'è la situazione contrattuale, anche questa chiara e definita. Il classe 1991 ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025, ma con rinnovo automatico fino al 2026 nel caso in cui dovesse giocare almeno il 50% delle partite + una presenza. Una situazione del tutto simile a quella che, nella stagione 2022-23, portò poi al rinnovo automatico da parte di Alex Sandro, per il quale, una volta raggiunto il numero minimo di presenze stabilito dal contratto, arrivò il prolungamento fino al 30 giugno del 2024. "Danilo sta bene, l'importante è continuare con questa determinazione ad allenarsi bene, Danilo vale come gli altri", le parole di Motta oggi in conferenza. Secondo le interpretazioni più maliziose, la Juventus non vorrebbe correre il rischio di un rinnovo automatico 'alla Alex Sandro" anche per Danilo. Ma questi sono calcoli che Motta non si può permettere di fare: in una stagione così complessa e intensa, se ci fosse bisogno di Danilo il tecnico della Juventus non guardarebbe certo al numero di partite giocate dal classe 1991 prima di fare la formazione.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui