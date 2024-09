Juventus-PSV, l'allenamento di rifinitura: ancora out sia Milik che Conceiçao. Abbraccio Thiago Motta-Koopmeiners

un' ora fa



Giornata di vigilia per la Juventus che si prepara alla Continassa in vista dell'esordio stagionale nella nuova Super Champions League. Una vigilia da brividi per la formazione bianconera che torna dopo un anno di assenza a riassaporare l'atmosfera del calcio europeo e in particolare l'aria della Champions League il cui ultimo ricordo resta la delusione dell'eliminazione ai gironi con Allegri in panchina.



La squadra di Thiago Motta debutterà domani sera a partire dalle 20.45 allall'Allianz Stadium di Torino contro il PSV di Eindhoven e l'allenatore bianconero parlerà oggi alle 13.30 in conferenza stampa per presentare la gara. Questa mattina a partire dalle ore 11 tutti in campo per sostenere l'ultima seduta d'allenamento in vista del match



Fra le notizie da segnalare l'assenza di Arkadiusz Milik, ancora alle prese con il problema fisico che lo tormenta da inizio ritiro. Anche Francisco Conceiçao non si è allenato coi compagni e sta lavorando per superare il problema alla coscia riscontrato durante la sosta. Curioso abbraccio a inizio allenamento fra Thiago Motta e Teun Koopmeiners che ancora non è riuscito a brillare.