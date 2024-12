Juventus, Danilo non ce la fa: è out per il Monza, le condizioni e quando torna

Getty Images

Ci ha provato fino alla fine ma deve alzare bandiera bianca.All’U-Power Stadium in Brianza la Juventus sarà senza il brasiliano che si va ad aggiungere così a una già folta lista di. L’exha ancorae, nonostante non ci sia, non potrà essere in campo e rimpinguare una difesa che è già ai minimi termini e che, nel mercato di gennaio, verrà rinforzata da qualche nuovo arrivo.Prima della sfida alla squadra die negli allenamenti propedeutici ad essa,Per questo motivo non era partito con i suoi compagni e ha quindi sostenuto un provino per capire l’entità del suo problema. Non superato l’ultimo test, il difensore si è dovuto. Anche se non in campo, il giocatore brasiliano farà comunque sentire la sua presenza e sarà col resto della squadra per una partita molto importante che arriva dopo quattro pareggi consecutivi in campionato. Già dal prossimo appuntamento però, con la Fiorentina, Danilo punta a tornare per rendersi disponibile a destra o a sinistra dove sta giocando nelle ultime uscite.

Nel penultimo appuntamento bianconero del 2024 ci sarà invece Andrea, ko per una distorsione alla caviglia da inizio mese e ai box per tre gare. Oltre ai lungodegenti, a Monza non ci saranno nemmeno