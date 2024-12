Juventus, Danilo piace al Milan: intreccio con Tomori e sfida al Napoli

per la Supercoppa Italiana ha certificato la rottura tra il club bianconero e il brasiliano, ormai ex capitano di Madama, che nelle scorse ore ha lasciato trasparire le sue emozioni attraverso alcune foto pubblicate sul suo profilo Instagram. “Forza Juve” si legge nel foglio con firma su carta intestata del J Hotel, accanto alla scritta emblematica “Reset, restart, refocus” (“Resetta, riparti, rifocalizzati”).Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Danilo ora è alla ricerca di una nuova avventura da cui ripartire, per mettersi nuovamente in gioco lontano da Torino. Nelle scorse settimane il brasiliano, alla ricerca di un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Buongiorno.Il club partenopeo non è l’unico club che sta valutando il profilo dell’ormai ex capitano della Juventus., che affronterà proprio i bianconeri divenerdì a Riad, nella seconda semifinale di. Danilo potrebbe essere inserito in un più ampio discorso che riguarda anche, nel mirino della Vecchia Signora.Il ribaltone in panchina in casa rossonera potrebbe cambiare il futuro del difensore inglese, con. L’ex allenatore del Porto ha azzerato ogni possibilità di addio dell’ex Chelsea, almeno fino a una valutazione.per liberare il difensore brasiliano con sei mesi d’anticipo. Al momento, il Napoli non apre, con il club di De Laurentiis che sta provando ad arrivare al classe 1991 a parametro zero. Il Milan monitora la situazione e studia Danilo, in attesa di una decisione definitiva e di capire, contestualmente, quale sarà il futuro di Tomori e se il brasiliano può rientrare in una maxi operazione con la Juventus che riguarda anche il difensore inglese.