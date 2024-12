Napoli, Manna: "Danilo? Vediamo se ci saranno le condizioni giuste"

Novità importanti sul futuro di. A pochi minuti dall'inizio della sfida di campionato che vede ilaffrontare ilal Maradona, il direttore sportivo dei partenopei Giovanniha parlato ai microfoni di DAZN e si è anche soffermato sul centrale brasiliano di proprietà della Juventus: "Gennaio è veramente un mercato complicato. È più facile rovinare gli equilibri che migliorare. Danilo è un calciatore della Juventus e".

- Danilo è unper la sessione invernale di calciomercato e rappresenta la prima scelta di. Come raccontato da Calciomercato.com negli scorsi giorni, poi, il classe 1991 non rientra più nei piani di Thiago Motta e della società. Resta da trovare la quadra sull'ingaggio.Queste le altre dichiarazioni del dsin ottica calciomercato: "Noi siamo partiti in questa stagione con un percorso. Abbiamo consolidato quello di buono già avevamo e abbiamo preso qualche calciatore per migliorare. In questo momento. Per farloe se ci saranno faremo".