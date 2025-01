Juventus, Danilo torna ad allenarsi ma a parte. Dai post social al Napoli: cosa sta succedendo

Con queste paroleè tornato a far rumore sui social. Il giocatore dellaè ai margini del progetto bianconero ed è statodalla società. Sul web si sta mostrando in diverse foto condivise con i suoi followers e che stanno riscontrando gradimento e creando polemiche. Prima un post in vacanza sulla neve, con annesso, come descrizione, quindi una nuova foto in giacca e cravatta, elegante e sorridente, il 33enne è più protagonista sui social che sul campo ultimamente viste le scelte fatte dal club. E, sempre su Instagram, ha anche incassato ildi alcuni suoi compagni di squadra, come Dusan, per quello che alcuni hanno interpretato come un messaggio in codice rivolto al club.

Dopo la sfortunata avventura in Supercoppa in Arabia Saudita,Discorso valido anche per l’ormai ex capitano che si èCome, il brasiliano è stato escluso dalla Supercoppa Italiana, non è stato convocato dall’allenatore in attesa di un confronto con la società per trovare una soluzione definitiva dopo la rottura. Cristianoaveva detto di esserecon l'entourage del giocatore e di stare lavorando per trovare unache possa accontentare ambo le parti.

Dopo tante panchine e alcune prestazioni negative, Danilo è stato accantonato e la sua uscita è stata anticipata.Il brasiliano infatti percepisce un(con i benefici del Decreto Crescita), un costo da tagliare per la dirigenza che già da tempo è impegnata in questa missione. Su di lui ci sono tante squadre - dall’aldopo che è stata accantonata l’ipotesi– ma nessuna è più interessata del. Gli azzurri di Conte hanno puntato forte su di lui, vedendo nell’exun profilo tecnico ideale: esperto, duttile e pronto all’utilizzo in tutti i ruoli della linea difensiva. Per prenderlo però la squadra dinon vuole svenarsi e non ha in programma alcun, mentre la Juventus per farlo partire subito vorrebbe unSi lavora per trovare un’intesa con la consapevolezza che, a gennaio o a giugno, Danilo vestirà l’azzurro.