Juventus, Danilo novità sulla clausola: cosa cambia per il futuro

Poco spazio e un futuro sempre più incerto: il casotiene banco alla. E ora arrivano novità anche per il suo rinnovo:Lo status del brasiliano in bianconero è cambiato drasticamente nel giro di pochi mesi da capitano e punto di riferimento in discusso con Massimiliano Allegri a giocatore "importante come tutti" per Thiago Motta, che nelle prime partite gli ha preferito il giovane Savona. L'infortunio di Bremer apre qualche spazio in più, ma potrebbe non essere abbastanza per far svanire le nubi sul domani dell'ex Manchester City e Real Madrid.

- Il contratto di Danilo con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno, ma negli accordi è presente una clausola che potrebbe allungare il rapporto automaticamente al raggiungimento di determinate condizioni:- Proprio su questo punto però arrivano novità, l'accordo può cambiare. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano,: contatti in corso con la società bianconera per la rimozione di questo dettaglio.

- Il motivo di questa decisione? Come si legge, Danilo vuole rimuovere la clausola per poter considerare il suo futuro in una trattativa separata.- Un segnale questo di come le parti siano più lontani. Non ci sono segnali di un possibile addio di Danilo alla Juventus già a gennaio e il giocatore sta vivendo questo momento delicato con tranquillità e concentrazione, ma a fine stagione si tirerà una linea e si valuterà: Danilo potrebbe lasciare Torino la prossima estate per iniziare una nuova esperienza, forse per un ritorno in Brasile.

