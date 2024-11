Juventus, Del Piero: "Chi ha fatto la storia deve essere nel club. Nel 2006 eravamo i capri espiatori". E sul futuro...

Redazione Calciomercato

. Tempo per l’ex capitano e bandiera delladi fare un bilancio tra passato, presente e futuro. Lo ha fatto con lo storytellere con il direttore di Sky Sport,all'interno del format, "Federico Buffa Talks". Queste alcune delle primedella lunga intervista."Io credo chee debba ricoprire mansioni. Il legame che ho con la Juve, ovvero tutte le persone che hanno partecipato al mio percorso in bianconero, rimanecom'era all'epoca.Mi riferisco anche ai tifosi, il fattore campo si sente. Ma sapete cosa vuol dire avere la gente che esulta anche per una scivolata, una rincorsa, ovviamente per un gol? Stadi come quelli moderni poi, così vicini ai calciatori, ti fanno volare".

"Quando siamo retrocessi incon la Juventus abbiamo trovatoda quello a cui ero ed eravamo abituati. Quello è stato un momentoper la Juve. C'era tantonei nostri confronti, noi eravamo, che sul campo dovevano penare. Entrando in campo pensavo che solo un mese e mezzo prima eroEro comunque sereno perché essere lì in Serie B era una mia scelta. Il momento era drammatico anche per come ci vedeva la gente e per quello che pensavano di noi. Ho giocato con compagni straordinari in Serie B. Per la Juve era un momento di ricostruzione, avevamo delle posizioni scoperte e anche la penalizzazione di -17 che ci era stata inflitta in classifica.