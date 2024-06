Juventus, Di Gregorio ha firmato: la data dell'annuncio e tutti i dettagli

Calciomercato

Come anticipato da Calciomercato.com, Cristiano Giuntoli ha messo a segno la prima mossa su quello che sarà un mercato importante per la Vecchia Signora, chiamata a una lunga stagione che dovrà vederli impegnati nuovamente in Champions League, oltre che a ritornare a lottare per la vittoria dello Scudetto.Tra Di Gregorio e la Juventus c’erano solo ultimi dettagli da definire. Ia salire attraverso alcuni bonus presenti nell’accordo. L’annuncio verrà dato nel corso della prossima settimana, una volta che verrà svolto tutto l’iter delle visite mediche tra il JMedical e la Continassa.

JUVENTUS-DI GREGORIO: AFFARE FATTO

Il classe 1997, nonché miglior estremo difensore dell’ultima Serie A, sarà il nuovo primo portiere della Juventus, visto che(sono previsti nuovi contatti tra le parti nelle prossime ore per ricucire la distanza tra domanda e offerta, per quanto concerne l’indennizzo che il club saudita andrebbe a versare nelle casse della Juventus per mettere le mani sul portiere polacco classe ‘90: la richiesta di Giuntoli di 5 milioni di euro, al momento, non è stata ancora soddisfatta, nonostante l’Al-Nassr abbia raggiunto un’intesa totale con il polacco in merito all’ingaggio che andrebbe a percepire nella sua futura squadra: una cifra stimata in circa 20 milioni di euro a stagione). Ricordiamo che, inoltre,