Juventus, dopo Conceicao e Nico Gonzalez arriva anche Koopmeiners?

Laè letteralmente scatenata e in questo sabato di mercato risuonano i due colpi chiusi dal direttore sportivoche in un solo pomeriggio ha chiuso sia l'acquisto in prestito con obbligo di riscatto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina, sia il prestito oneroso di Francisco Conceiçao dal Porto. Due operazioni importantissime che vanno a rinforzare la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Thiago Motta (che alla prima contro il Como si è inventato con successo Mbangula titolare), ma che portano con sé un ulteriore domanda di mercato:

Ormai ve l'abbiamo detto e ripetuto a più riprese: iche oggi con lui vedrebbe il centrocampo bianconero compiere un'autentica svolta. Il centrocampista olandese è stato contattato addiritturaconfermando a mezzo stampa di volere chiudere al meglio la stagione con Gasperini, ma poi dire addio a Bergamo verso una nuova destinazione.

E quella destinazione è sempre stata la Torino bianconera con cui già in quei giorni, insieme al suo agente e al suo entourage ha trovato un accordo su un contrattoe in cui saranno aggiunti diversi bonus di rendimento personali e di squadra.Vi abbiamo raccontato le cifre delle operazioni per Nico Gonzalez e per Francisco Conceiçao, vi abbiamo raccontato anche che la ricerca di un ulteriore rinforzo sulle fasce (Sancho ma non solo) resta vivo per il club bianconero e allora la domada sul futuro di Koopmeiners risulta inevitabile. Il principale obiettivo di questa sessione estiva della JuventusÈ inevitabile che la formula dell'operazione dovrà inevitabilmente essere simile a quella con cui è stato chiuso il colpo Nico Gonzalez ovvero in prestito con obbligo di riscatto, ma l'affare non è in dubbio e Thiago Motta continua ad aspettare il suo rinforzo in mezzo al campo.