Juventus, accordo per Nico Gonzalez: intesa con la Fiorentina, cifre e dettagli

. A soli sei giorni dalla fine della sessione estiva di calciomercato, i bianconeri hanno alzato il pressing sulla Fiorentina e hanno strappato il sì sia al giocatore che alla Fiorentina. Serviva trovare l'incastro giusto per strappare un accordo definitivo alla società viola, ma le tessere del puzzle si sono ormai incastrate definitivamente.- Le non convocazioni nelle prime due partite ufficiali (così come la mancata assegnazione della sua maglia numero 10) della Fiorentina erano segnali inequivocabili di come ormai Gonzalez fosse fuori dal progetto del club toscano.. Per il giocatore, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto un contratto quinquennale. Previsto a breve lo scambio di documenti e l’organizzazione delle visite mediche, propedeutiche alla firma sul contratto con la Vecchia Signora.

AFFARE FATTO - Gran lavoro da parte del direttore dell’area sportiva bianconera Cristianoche ha colmato distanza tra Juventus e Fiorentina: trovata l'intesa definitiva, raggiunta grazie all'inserimento di alcuni bonus.