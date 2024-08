Juventus, è fatta per De Sciglio all'Empoli gratis

Getty Images

E' fatta per il trasferimento di. Il difensore classe 1992 si trasferisce in Toscana, dando aDe Sciglio un incentivo all'esodo(con un intermezzo in prestito al Lione nel 2020-21) e con la maglia bianconera ha totalizzato 117 presenze e 2 reti. Nel palmares di De Sciglio con la maglia della Juventus ci sono tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Il difensore milanese ha vinto anche due Supercoppe italiane con il Milan.

Adzic (a, Buducnost Podgorica), Douglas Luiz (c, Aston Villa), Di Gregorio (p, Monza), Thuram (c, Nizza), Cabal (d, Verona), Kalulu (d, Milan), Nico Gonzalez (a, Fiorentina), Conceiçao (a, Porto).Arhur (c, Fiorentina), Gori (p, Monza), Facundo Gonzalez (d, Sampdoria).Alex Sandro (d, Flamengo), Alcaraz (c, Southampton), Rabiot (c, svincolato), Iling Junior (c, Aston Villa), Barrenechea (c, Aston Villa), Kean (a, Fiorentina), Sekulov (a, Sampdoria), Rugani (d, Ajax), Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Miretti (c, Genoa), Szczesny (p, ritiro).

Thiago Motta (nuovo).