Juventus, Arthur alla ricerca di un prestito: quanto rischiano di spendere i bianconeri

A tre giorni dalla conclusione del calciomercato,, centrocampista classe 1996, in scadenza di contratto con i bianconeri nel 2025, che è ancora alla ricerca di una soluzione che gli consenta di lasciare la Continassa, dopo i prestiti delle ultime stagioni (Liverpool 2022-23 e Fiorentina 2023-24) e dopo che gli è stato comunicato che non rientra nel progetto guidato da Thiago Motta., per un'operazione che potrebbe concretizzarsi solo con la formula del prestito e con parte dell'ingaggio pagata dalla Juventus. Al momento, in ogni caso, non c'è una trattativa avviata, edi venerdì per trovare una soluzione in uscita per l'ex centrocampista del Barcellona. Nel caso in cui non si trovasse una via d'uscita entro venerdì, occhio comunque al mercato turco e a quello arabo, che chiuderanno più tardi (in Turchia il 13 settembre, in Arabia il 6 ottobre).

"Acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 72 milioni pagabili in quattro esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 10 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale valevole fino al 30 giugno 2025; cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Miralem Pjanić a fronte di un corrispettivo di € 60 milioni, pagabili in quattro esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 41,8 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneriaccessori".

Nel caso in cui la Juventus non riuscisse a vendere Arthur, il giocatore resterebbe rappresentando per i bianconeri undi euro per le prossime due stagioni, più