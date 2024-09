Juventus e Milan su Sudakov: "Sì, ho ricevuto queste offerte"

Getty

, avversario del Bologna in Champions League, ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica in edicola oggi: "È vero cheZinchenko all'Arsenal, Mudryk al Chelsea e Dovbyk della Roma? Penso che il talento ucraino, l'abitudine di lavorare sodo e di puntare al tuo obiettivo senza risparmiarti siano la chiave. Oggi i giovani calciatori inseguono ancor più disperatamente i loro obiettivi, rinunciano alla loro infanzia per avere la possibilità di diventare un giocatore di calcio".

? Mia moglie stava per dare alla luce nostra figlia. Ci siamo nascosti dai missili russi in un rifugio antiaereo con lei e i suoi genitori. Ma ero molto preoccupato per mio fratello minore, che era solo alla Metalist Academy di Kharkiv, e per i miei genitori, soli nel Cherkasy.Sono nato a Bryanka, nella regione di Lugansk. La mia città è occupata dall'esercito russo dal 2014 e non posso visitare il luogo in cui ho trascorso gli anni della mia infanzia. Solo i miei ricordi d'infanzia di casa e dei nonni sono ancora vivi. Nel 2014 la Russia mi ha rubato le emozioni dell'infanzia e nel 2022 mi ha portato via il sogno del calcio".

Invece, dopo un po', siamo andati a giocare le prime partite di beneficenza. Ero felice di poter fare semplicemente ancora ciò che amo davvero. È estenuante non poter giocare in Ucraina, dobbiamo spostarci su strada e il viaggio dura ogni volta diversi giorni. Ma non è nulla in confronto a ciò che stanno vivendo i nostri soldati. E poi ora ci sono molti ucraini all'estero, sentiamo il loro supporto anche negli altri paesi".

Stiamo riconquistando la nostra terra con le vite delle nostre persone migliori. È una lotta quotidiana per la nostra esistenza che dura da più di due anni. Siete stanchi della guerra? Immaginate come ci sentiamo noi quando i missili volano sopra le nostre teste. Se perdiamo oggi, domani altri paese europei potrebbero doversi difendere dall'aggressione russa"., città occupata e da cui non poteva scappare. Un ostaggio dell'occupazione come molti altri ucraini. Mi ha scritto che la nostra vittoria gli ha dato speranza per il futuro, che ha pianto di felicità e ha vissuto le prime emozioni positive dall'inizio della guerra".

, Artem e Viacheslav di 6 e 4 anni. Artem è un tifoso di calcio, gli ho lasciato il mio numero, giocheremo insieme quando sarà guarito. Viacheslav ama le auto e me ne ha regalata una della sua collezione. Il minimo che posso fare per i bambini ucraini è dare loro il mio tempo".