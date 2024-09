Getty Images

Terrore in Ucraina, interroto un match dello Shakhtar per un allarme legato alla guerra: cosa è successo

Redazione CM

58 minuti fa



Attimi di terrore in Ucraina, dove è scattato l'allarme durante un match di Prem"jer-liha, il campionato locale. In campo lo Shakhtar, prossimo avversario del Bologna in Champions League, che affrontava il Kryvbas, formazione di Kryvyj Rih, città del centro-sud del paese, non lontana da Dnipro. Proprio lì, in un luogo non risparmiato dalla guerra in corso con la Russia, si teneva la sfida tra le due formazioni ucraine, che è stata interrotta a causa di un allarme per la sicurezza.



COSA E' SUCCESSO - Intorno al 50', quando la sfida si trovava sul risultato di 0-1 in favore dello Shakhtar grazie al gol di Stepanenko, il gioco è stato improvvisamente fermato. E' infatti stato lanciato un allarme aereo per tutta la regione di Dnipropetrovsk, come riportato dallo stesso profilo ufficiale dello Shakhtar. I giocatori e i tifosi si sono così messi al riparo, con la sfida che non è ripresa. Con ogni probabilità, l'incontro andrà recuperato ripartendo dal minuto dell'interruzione.