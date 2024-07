Calciomercato

. Il centrocampista brasiliano è pronto a sbarcare a Torino e iniziare ufficialmente la sua avventura in bianconero.Il nuovo calciatore della Vecchia Signora, che va ad aumentare il numero di calciatori ‘verdeoro’ nello spogliatoio della Juve, accanto ai compagni di nazionale, è arrivato questa sera, poco prima delle 22, all’aeroporto di Caselle, a Torino.Douglas Luiz arriva nel capoluogo piemontese dopo qualche giorno di vacanza in seguito alla partecipazione all’edizione 2024 della Copa America con il Brasile, negli Stati Uniti.Nella giornata di domani sono previste le visite mediche di rito al J Medical, il centro medico della Juventus, prima di mettersi a disposizione di Thiago Motta e del resto dei compagni alla Continassa.Ufficializzato il 30 giugno scorso, il calciatore brasiliano arriva in bianconero dall’Aston Villa, nell’ambito dell’operazione che ha portato Barrenechea e Iling-Junior alla corte di Emery, nelle fila dei Villans.