Juventus, ecco quanto rientrano Nico Gonzalez e gli altri sudamericani

Redazione CM

11 minuti fa



Nico Gonzalez è pronto per rientrare a Torino e mettersi a disposizione della Juventus di Thiago Motta per i prossimi impegni di Serie A e Champions League, dopo il gol segnato con la sua Argentina nel match perso contro la Colombia nell'ambito delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Secondo quanto riferisce Sky, il suo ritorno è atteso per la giornata di domani, giovedì 12 settembre, così come quello degli altri compagni sudamericani della Juventus, Danilo e Juan Cabal.



Resta da capire, per tutti loro, se si potranno allenare subito in gruppo o se riprenderanno la preparazione solo venerdì, alla vigilia del match che i bianconeri giocheranno sabato in trasferta a Empoli. L'esterno argentino, che ha subito smaltito il problema alla caviglia accusato durante il match contro il Cile, sarebbe un rinforzo particolarmente utile per il tecnico italo-brasiliano, che in quella zona di campo deve già fare i conti con lo stop di Francisco Conceicao. Come riporta IlBianconero.com, resa da capire se la lunga - e travagliata - trasferta intercontinentale gli consentirà di mettersi a disposizione e, soprattutto, di essere nelle migliori condizioni. Considerando che alle porte c'è anche il PSV Eindhoven.