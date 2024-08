Quote vincente Scudetto 2025 aggiornate al 30 agosto: i favoriti secondo i bookmakers

Alla viglia della terza giornata, i bookmakers hanno aggiornato le quote vincente Serie A 2025. In questo approfondimento analizzeremo il parere degli operatori nelle, facendo un focus sulle principali candidate al trionfo.

Abbiamo confrontato le quote vincente Scudetto 2025 aggiornate al 30 agosto di tre differenti operatori ed è emerso che tutti sono concordi nel ritenere l'Inter come favorita assoluta nella corsa al titolo, seguita dalla Juventus. Non sembrano avere molte chances il nuovo Napoli di Conte e il Milan di Fonseca che vengono indicati dai bookies come possibili outsider del torneo.



In seguito analizzeremo dettagliatamente le quote vincente Scudetto delle favorite nella corsa al Tricolore, indicando anche il pronostico dei nostri esperti sul prossimo vincitore del campionato.



➡️ Quote vittoria scudetto Inter

Nelle. I nerazzurri affrontano il nuovo campionato con un organico pressoché identico a quello della stagione precedente, in cui hanno dominato, arricchito dall'arrivo di giocatori di qualità come Taremi e Zielinski. Di conseguenza, i bookmaker ritengono che abbia tutte le carte in regola per riconquistare lo Scudetto e ciò è testimoniato anche dalle quote vincente Champions in cui l'Inter è l'italiana favorita alla vittoria. Nella tabella seguente, troverete unofferto da sei diversi operatori.

➡️ Quote scudetto 2025 Juventus Vincente

La, artefice dell’arrivo in Champions League del Bologna. Dopo i primi due turni di campionato, nelle quote vincente Serie A 2025, sono proprio i bianconeri i principali rivali dei nerazzurri nella corsa al Tricolore.

➡️ Quote vittoria Serie A Milan

Anche il, già conosciuto in Italia per la sua esperienza con la Roma. Dopo le prime due giornate in cui hanno conquistato un solo punto, i rossoneri hanno visto ritoccare la propria quota vincente scudetto a rialzo. Riuscirà il Milan a invertire questa tendenza negativa e a vincere la Serie A 2024 2025?

➡️ Quote Napoli vincente scudetto

Secondo le quote scudetto dei principali bookmakers,. Riusciranno gli 'azzurri' a conquistare il Tricolore? Ecco il parere di sei differenti operatori:

➡️ Altre quote vincente campionato Serie A 2024/25

Miglior Quota : 15.00 NetBet

: 15.00 NetBet Risultato nello scudetto precedente: 4° posto

Allenatore: Gasperini

Probabile formazione (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Retegui.

Un'altra squadra che può dare filo da torcere alle big del nostro campionato è l'Atalanta che, dopo aver conquistato l'Europa League nella passata stagione, può puntare a vincere lo Scudetto.

ROMA

Tra le possibili outsider indicate nella lavagna quote vincente Serie A 2025, c'è la Roma di Daniele De Rossi che vanta un attacco di grande qualità con Dybala e Soule a supporto di Dovbyk.

Miglior Quota : 23.00 Leovegas

: 23.00 Leovegas Risultato nello scudetto precedente: 6° posto

Allenatore: De Rossi

Probabile formazione (4-3-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Pellegrini, Paredes, Le Fee; Soulè, Dybala; Dovbyk.

Miglior Quota: 50.00 Snai

50.00 Snai Risultato nello scudetto precedente: 7° posto

Allenatore: Baroni

Probabile formazione (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Noslin, Zaccagni; Castellanos.

La Lazio ha iniziato il nuovo campionato con una rosa completamente rinnovata e un nuovo allenatore al timone. Riusciranno i biancocelesti a sorprendere tutti e a diventare gli outsider della Serie A 2024-2025?

Miglior Quota: 300.00 Sisal

300.00 Sisal Risultato nello scudetto precedente: 5° posto

Allenatore: Italiano

Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Erlic, Miranda; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Dallinga.

Dopo la Champions League conquistata nella passata stagione, il Bologna ha affidato la panchina a Italiano per proseguire il suo percorso di crescita e ambizione. I 'rossoblù' riusciranno a competere per le posizioni di vertice anche nel prossimo campionato? Secondo i bookmaker, sarà necessaria una vera e propria impresa per puntare allo Scudetto.

Quote vincente Serie A 2025: il pronostico di Calciomercato

Le. Tutti i principali bookmaker offrono quote inferiori a 2.00. La società è riuscita a costruire una rosa che non trova avversari nel nostro campionato. L’arrivo di Zielinski aggiunge esperienza al centrocampo e non si escludono altri colpi di mercato. Le altre squadre non sembrano in grado di avere lo stesso grado di continuità di prestazioni.

Dove scommettere sul vincente Serie A 2024/25

In questa pagina non trovate solo le, ma anche i bookmakers di riferimento in Italia. I siti scommesse che abbiamo selezionato si distinguono per la reputazione e per essere altamente sicuri. Monitoriamo costantemente le quote proposte dagli operatori per analizzare quali sono le offerte e i mercati di scommessa più interessanti. Da non dimenticare poi le promozioni dei bookmakers come i bonus benvenuto , quote maggiorate e bonus multipla.

Come funzionano le Scommesse Vincente Serie A

Come impostazione generale le quote scudetto Serie A vengono utilizzate nelle cosiddette giocate Antepost. In pratica si va a pronosticare il risultato di un evento che si svolge su più match come un campionato o una coppa per club. Dobbiamo pensare questo come un pronostico che cambia nel corso del campionato o del torneo. In base all’andamento delle partite che si susseguono le quote cambiano. Infatti, questo tipo di scommessa rimane fino alla fine escludendo col tempo le squadre che non hanno più possibilità di vincere.

Chiaramente le quote di alcune squadre si alzano, mentre altre si abbassano. Le giocate antepost spesso sono più interessanti prima dell’inizio del campionato, perché offrono quote più interessanti.

Albo d’oro Serie A: le squadre che hanno fatto la storia

Il campionato di Serie A è stato assegnato 119 volte dal 1898 fino ad oggi. Il primo è stato vinto dal Genoa che lo ha conquistato nelle prime 3 edizioni. Complessivamente sono 16 le squadre che hanno conquistato almeno una volta lo scudetto. Vediamo le squadre che hanno vinto più volte il titolo di campione d’Italia.

Squadra Numero titoli Juventus 36 Inter 20 Milan 19 Genoa 9 Bologna 7 Pro Vercelli 7 Torino 7

Domande frequenti sulle quote Serie A

Chi vincerà lo scudetto Serie A 2024 2025?

Le quote scudetto Serie A dicono che l’Inter è la grande favorita per la vittoria dello scudetto.

Quali sono i top bookmakers Serie A?

Tra i migliori bookmakers per scommettere sulla Serie A vi sono Snai, Sisal, Bet365, Better, Netbet e LeoVegas.

Come funzionano le quote antepost Serie A?

Tra le quote Serie A disponibili sui siti dei bookmakers ci sono quelle Antepost, con cui è possibile pronosticare chi vincerà il campionato al termine della competizione.

Chi ha vinto più scudetti consecutivi?

La Juventus ha vinto il titolo 9 volte consecutive dal 2012 al 2020.

Esistono dei bonus senza deposito per scommettere sul vincente Serie A?

No, solitamente i bonus senza deposito hanno una scadenza entro cui deve essere completato l'evento scommesso, e generalmente questo termine non supera i 30 giorni