Juventus, Fagioli ora deve diventare un campione: Motta congeda Pogba ed elegge il nuovo re

un anno dopo,. E' passato un anno, sembra passata una vita. Nel mese di ottobre di un anno fa, il centrocampista della Juventus veniva: 12 mesi di stop, di cui sette effettivi e cinque commutati in altre prescrizioni, oltre a un'ammenda di 12.500 euro. Nell'ottobre del 2024, il classe 2001 sforna la sua, nel match vinto dalla squadra di Thiago Motta per 3-2 in casa delNel post partita della Red Bull Arena, Fagioli aveva usato parole che, simbolicamente, chiudevano definitivamente il cerchio apertosi un anno fa: "perché ho passato un periodo veramente difficile per colpa mia. E adesso esce tutto il lavoro che ho fatto. Mi sto impegnando molto e sto dando tutto per questa maglia e cercherò sempre di farlo al meglio".

. Come farlo lo ha spiegato in conferenza il suo allenatore,: "Sono contento della sua prestazione in Champions. Può migliorare. In cosa?. Dimostrare sempre un alto livello. Questo può fare. Abbiamo solo giocatori forti, lo vedo in allenamento, in partita, la differenza la fa quella cosa lì. Fare tantissimi allenamenti, tantissime partite, a livello alto.. Sono convinto che lo farà. Lo vedo molto meglio". Un attestato di stima importante da parte dell'allenatore della Juventus, pronunciato nello stesso giorno in cui, di fatto,"E' stato un grande calciatore, ora non gioca da due anni".

, e fare la differenza con continuità. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, i posti nel suo ruolo sono due, e la concorrenza non manca (da Manuel Locatelli a Weston MacKennie, da Douglas Luiz a Khephren Thuram). In una squadra che, come ha detto Motta, non ha nessun 'vice', e dove tutti sono potenzialmente titolari, conta solo una cosa: essere sempre pronti, con continuità.