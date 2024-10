Milan, Jovic via a gennaio: la verità sulla Juventus e cosa può cambiare sul mercato

Redazione Calciomercato

Desaparecido. Jovic é praticamente scomparso dai radar del Milan e di Fonseca in questa prima frase della stagione. Mai titolare in campionato, appena 78 minuti giocati e a questi numeri va aggiunta l’esclusione dalla lista Champions League.. Luka, la scorsa estate, non ne ha voluto sapere di lasciare il club rossonero. Ma ora i tempi sono maturi per un addio anticipato rispetto alla scadenza contrattuale attuale prevista per il luglio del 2025.- L’agente dell’attaccante serbo, Ramadani, si sta già muovendo da settimane sul mercato per capire quali piste battere per il proprio assistito.Al momento si tratta solo di uno scenario favorito dall’infortunio di Milik. Jovic conosce molto bene Vlahovic per la comune esperienza con la nazionale serba e potrebbe tornare a essere la sua prima alternativa anche in una squadra di club.

Il Milan, dal canto suo,. Questa, qualora dovesse davvero materializzarsi, non cambierebbe molto i programmi: Fonseca pensa a Okafor sempre come jolly da utilizzare con più continuità nella seconda parte di stagione.