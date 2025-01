Motta: "Non abbiamo meritato di vincere. Siamo la Juventus, non esiste giustificarci"

Getty Images

Thiago, allenatore della, ha parlato a Sky dopo la sconfitta dei bianconeri contro il Benfica nell'ultima giornata della fase campionato di Champions League: il pubblico dell'Allianz Stadium ha contestato la squadra "Di sicuro durante tutta la partita non abbiamo meritato di vincere, hanno fatto meglio di noi, specie nel primo tempo. Nella ripresa ci siamo aperti un po' di più. Adesso dobbiamo resettare e pensare a preparare la partita di campionato con l'Empoli".- "E' scivolato, ha sentito male, non poteva continuare la partita. Dobbiamo valutarlo. Locatelli ha fatto bene in un ruolo non suo, ha dato disponibilità".

- "La sconfitta fa sempre male. Siamo una grande squadra con grande storia, quando si perde non esiste giustificare. Una sconfitta è una sconfitta, per vincere dobbiamo fare meglio nell'arco di 95 minuti"."PSV e Milan sono due squadre di livello. Nel momento in cui arriverà la partita sapremo essere pronti a giocare una grande eliminatoria".