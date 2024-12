AFP or licensors

Juventus: Thuram supera papà Lilian nel numero di gol

Gianluca Minchiotti

8 minuti fa



Con la doppietta realizzata contro la Fiorentina, Khephren Thuram ha segnato i suoi primi due con la maglia della Juventus, in 22 presenze fra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il centrocampista francese classe 2001, alla sua prima stagione con la Juventus, ha così superato il padre, Lilian Thuram, per quanto riguarda i gol realizzati con la maglia della Juventus.



Lilian Thuram, difensore classe 1972, giocò nella Juventus per cinque stagioni, dal 2001 al 2006, disputando un totale di 204 partite con la Vecchia Signora e segnando una sola rete, nel 2-1 contro il Milan nella Serie A 2002-03. Con la Juventus, Lilian Thuram ha vinto due Scudetti e due Supercoppe italiane. Con la Francia, invece, Thuramn Senior ha vinto Mondiali (1998), Europei (2000) e Confederations Cup (2003).