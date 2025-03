Juventus-Genoa: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Juventus-Genoa, con calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 30 marzo 2025 all'Allianz Stadium di Torino, è sicuramente la gara che verrà guardata con maggior curiosità. In casa bianconera, infatti, non ci sarà più Thiago Motta a guidare la squadra dalla panchina, bensì Igor Tudor che cambierà modulo e idee tattiche alla ricerca di una svolta principalmente mentale nella corsa al 4° posto. Svolta che invece c'è stata da tempo nella stagione rossoblu, con Patrick Vieira che, subentrando ad Alberto Gilardino ha portato solidità e soprattutto tanti punti chiave nella corsa per non retrocedere.

Non sarà sicuramente la sfida più importante e di cartello della 30esima giornata della Serie A 2024/25,con calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 30 marzo 2025 all'Allianz Stadium di Torino, è sicuramente la gara che verrà guardata con maggior curiosità. In casa bianconera, infatti, non ci sarà più Thiago Motta a guidare la squadra dalla panchina, bensìche cambierà modulo e idee tattiche alla ricerca di una svolta principalmente mentale nella corsa al 4° posto. Svolta che invece c'è stata da tempo nella stagione rossoblu, conche, subentrando ad Alberto Gilardino ha portato solidità e soprattutto tanti punti chiave nella corsa per non retrocedere.

Partita: Juventus-GenoaData: sabato 25 marzo 2025Orario: 18Canale tv: DAZN, DAZN 1 (canale numero 214 Sky)Streaming: DAZNDi Gregorio; Kalulu, Gatti, Renato Veiga; Weah, Thuram, Douglas Luiz, Cambiaso; Koopmeiners; Vlahovic, Kolo Muani. Allenatore: TudorGENOA (4-3-2-1): Leali; Sabelli De Winter, Vazquez, Matturro; Frendrup, Masini, Badelj; Zanoli, Malinovskyi; Pinamonti. Allenatore: Vieira

La gara tra Juventus e Genoa sarà trasmessa gratis su Dazn: si tratta della quarta partita del campionato in corso che l'emittente consentirà di godersi in modalità free. Sarà necessario scaricare l'app per smart tv compatibili, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Chi è abbonato sia a DAZN sia a Sky potrà vedere la partita su DAZN 1 (canale numero 214 di Sky) attivando Zona DAZN.Atalanta-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN, tramite l'app su dispositivi mobili o collegandosi al sito.

La telecronaca è stata affidata a Edoardo Testoni, il commento tecnico sarà di Valon Behrami