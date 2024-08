Juventus, Giuntoli chiude due cessioni: Nicolussi Caviglia-Venezia e Barbieri-Cremonese, cifre e dettagli

Getty Images

Lasta perfezionando altre due cessioni e e si prepara a fare cassa:, portando un piccolo tesoretto ai bianconeri.continua a lavorare sulle uscite e sono diversi gli esuberi top da piazzare: Federico Chiesa, Weston McKennie, Wojciech Szczesny, Arthur e Mattia De Sciglio solo per citare i più illustri.Nel frattempo però, dopo, sono ancora i giovani a portare risorse nelle casse della Vecchia Signora, che chiude altre due cessioni a titolo definitivo.

- La prima è quella di, centrocampista classe 2000 che si prepara a passare a titolo definitivo al. Da questa operazione la Juventus incasseràtra parte fissa e bonus (4+1).- La seconda è quella di: l'esterno destro classe 2002 passerà allaa titolo definitivo per(2+1)in favore della Juve.- In arrivo quindi altrida aggiungere al budget per le operazioni che la Juventus vuole chiudere nelle prossime settimane (Jean-Clair Todibo, Teun Koopmeiners, Nico Gonzalez), Si lavora per sistemare gli ultimi dettagli, con la Juventus che punta ad incrementare il gruzzoletto derivante dalle cessioni di Nicolussi Caviglia e Barbieri: in entrambi i casi infatti,

- Nel frattempo prosegue il lavoro di Giuntoli per piazzare gli altri esuberi: riassumiamo le situazioni.: situazione più incerta, spauracchio Inter e possibilità tra Serie A (Napoli e Roma con scambi) e Premier League, ma ad oggi nulla di concreto.: il Monza è sfumato e l'Arabia Saudita sembra più lontana. E' ancora in "smart working", la cessione è un nodo ancora da sciogliere.: il pesante ingaggio spaventa le pretendenti, la sua situazione è in stand-by.: c'è l'ipotesi di inserirlo nella trattativa per Nico Gonzalez, ma la Fiorentina non intende pagare i 4 milioni di euro di ingaggio richiesti.

: vorrebbe restare ma la Juventus lo ha inserito tra i cedibili. Voci di interessamento del Genoa.: è in uscita, qualche abboccamento dalla Turchia ma al momento nulla più.: può partire in prestito e in Portogallo c'è la coda. Piace tra le altre al Porto, dove gioca l'obiettivo bianconero Wenderson Galeno.: interessamento del Monza e poco altro, al momento non c'è una pista calda.: piace soprattutto all'Ajax, può partire nonostante il recente rinnovo.